В Петербурге представили рейтинг самых криминальных районов

С января по октябрь 2020 года в Северной столице зарегистрировали почти 43 тысячи преступлений. Большинство из них связаны с кражами, грабежами, убийствами, изнасилованиями и наркотиками.

Наиболее криминальными, согласно статистике пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, стали Калининский, Невский, Выборгский, Приморский и Красносельский районы города. Как пишут «Невские новости», за девять месяцев 2020 года наибольшее количество краж и грабежей пришлось на Красносельский и Калининский районы.

Убийства чаще всего происходили в Невском, Приморском и Красногвардейском районах. В общей сложности, с начала года правоохранители расследуют 115 убийств. При этом, к примеру, на территории Петроградского и Кронштдатского районов не произошло ни одного.

Случаи изнасилования чаще всего встречались в Невском, Приморском и Калининском районах. Всего по городу по факту изнасилований в полицию поступило 35 заявлений с начала года. Наиболее благоприятными с точки зрения криминала оказались Кронштадтский, Курортный, Колпинскитй, Петродворцовый и Петроградский районы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге предъявили обвинения подростку, едва не убившему свою семью.