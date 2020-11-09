На КАД массовое ДТП: образовалась пробка

На КАД массовое ДТП: образовалась пробка
В ДТП мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Очевидцы отмечают, что автомобили выглядят крайне помято.

На КАД сегодня вечером, 9 ноября, произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на внешней стороне КАД – там по непонятной причине столкнулись пять автомобилей. На снимках заметно, что машины получили повреждения, а проезд на участке дороги затруднен. На место уже прибыли сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента и ликвидировать последствия аварии.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Решетника после ДТП автомобиль потерял бампер. Там столкнулись два автомобиля, так как один из них «неудачно повернул налево».

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