На КАД массовое ДТП: образовалась пробка

Очевидцы отмечают, что автомобили выглядят крайне помято.

На КАД сегодня вечером, 9 ноября, произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на внешней стороне КАД – там по непонятной причине столкнулись пять автомобилей. На снимках заметно, что машины получили повреждения, а проезд на участке дороги затруднен. На место уже прибыли сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента и ликвидировать последствия аварии.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Решетника после ДТП автомобиль потерял бампер. Там столкнулись два автомобиля, так как один из них «неудачно повернул налево».