В Приозерске нашли подозреваемого в убийстве мужчине, закопанного в лесу

В Приозерске нашли подозреваемого в убийстве мужчине, закопанного в лесу
Мужчина признал свою вину. Фото: Baltphoto

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Ленинградской области сегодня, 9 ноября, задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщили в правоохранительных органах. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Все случилось 7 ноября. По предварительным данным, в Приозерске мужчина убил местного жителя, а затем закопал его тело в лесу. Каковы были причины для преступления – выяснить пока не удалось. Отмечается, что подозреваемый ранее был судим. Он уже признал свою вину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Ленобласти нашел труп в лесу у деревни Жихарево. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что мужчине около 40 лет на вид.

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