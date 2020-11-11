В России приняли закон о повышении ставки НДФЛ до 15%

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон о повышении налога НДФЛ с 13% до 15%. Это касается физических лиц, чьи доходы превышают 5 млн рублей.

Как сообщает ТАСС, данное увеличение ставки до 15% позволит пополнить бюджет на 60 млрд рублей в 2021 году. А в 2022 и в 2023 на 64 млрд рублей и на 68,5 млрд соответственно. Отмечается, что данные ассигнования уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы по государственной программе – «Развитие здравоохранения».

Напомним, что данный законопроект был разработан по поручению президента России Владимира Путина. Основная цель нововведения – привлечь дополнительные средства для лечения с тяжелыми и жизнеугрожающими заболеваниями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Госдума приняла закон, меняющий порядок формирования кабмина.