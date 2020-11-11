Батанов: дефицит бюджета Петербурга сокращается

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, выступая перед членами Законодательного собрания Петербурга заявил, что во второй корректировке бюджета дефицит сокращается на 11,6 миллиардов рублей.

Батанов подчеркнул, что первая корректировка бюджета проводилась весной в связи с пандемией коронавируса, а текущая носит, в основном, технический характер. По его словам, ввиду внесены изменений доходы города увеличиваются на 36,2 млрд рублей до 610 млрд, что на 6,3% превышает весенние показатели.

Расходы, в свою очередь также возрастают на 24,6 млрд рублей (3,6%) и составят 709,6 млрд. Соответственно, дефицит бюджета Северной столицы сокращается на 11,6 млрд рублей. Изменения в статье расходов связаны с поступлением 17,9 млрд рублей из федерального бюджета, предназначенных для социальных выплат и выплат медработникам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты поддержали разрешение митингов возле школ и больниц.