Депутаты Петербурга поддержали законопроект о разрешении митингов возле школ и больниц

Корректировки пока одобрены лишь в первом чтении. Фото: assembly.spb.ru

Корректировки пока одобрены лишь в первом чтении. Фото: assembly.spb.ru

На заседании Законодательного собрания в среду, 11 ноября, парламентарии рассматривали корректировки городского закона о проведении публичных мероприятий.

В частности, депутаты Петербурга в первом чтении одобрили исключение из закона пункта, запрещающего проведение массовых акций возле школ и медицинских учреждений. Решение ЗакСа явлется реакцией на постановлении Конституционного суда, признавшего схожий пункт в законодательстве Самарской области не соответствующим федеральному закону страны.

При этом в Юридическом комитете, несмотря на решение Конституционного суда, не видят необходимости в изменениях законодательства Северной столицы. Отметим, что депутат Борис Вишневский также предложил вновь разрешить проведение митингов и акций на Дворцовой и Исаакиевской площадях, а также Невском проспекте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе заседания ЗакСобрания было внесено предложение об изменении Градостроительного кодекса РФ.