Организатор свалки на Дальневосточном проспекте получил штраф вместо срока

Виновник несанкционированной свалки вдоль Дальневосточного проспекта отделался судебным штрафом, хотя ему грозил реальный срок.

В четверг, 12 ноября, объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Невский районный суд прекратил уголовное дело в отношении технического директора ООО «НТЦ «Нордэкохим» Андрея Кузнецова, организовавшего свалку опасных отходов вдоль Дальневосточного проспекта.

На огромной территории хранились строительный мусор, покрышки, ртутные лампы, химические отходы, отработанные масла и многое другое, что привело к масштабному загрязнению почвы. Компания при этом не имела разрешения на использование данной территории. Кузнецов в полном объеме возместил причиненный ущерб, оцененный в 2,15 млн рублей, поэтому суд принял решение ограничиться штрафом в размере 100 тысяч рублей.