Инженер, укравший 27 млн рублей при реставрации в ГМЗ «Петергоф», получил 3,5 года условно

Инженер не в первый раз оказывается причастным к растрате - до этого при его содействии похитили 14 млн рублей. Фото: pixabay.com

Инженер не в первый раз оказывается причастным к растрате - до этого при его содействии похитили 14 млн рублей. Фото: pixabay.com

Суд Петербурга вынес приговор главному инженеру компании, проводившей реставрационные работы на причале в Нижнем парке ГМЗ «Петергоф». Обвиняемый оказал содействие в краже 27 млн рублей, выделенных на ремонт.

Согласно материалам уголовного дела, инженер договорился с генеральным директором своей фирмы, а затем они «наладили контакт» с сотрудниками «Петергофа» — генеральным директором по техническому обеспечению, начальником отдела реставрации и ведущим инженером отдела. Контракт предполагал выделение 133 млн рублей на реставрацию, однако участники сговора решили выполнить работы более дешевым способом, присвоив себе оставшиеся средства.

Таким образом, на руках у злоумышленников оказалось 27 млн рублей, который затем обналичили. Как утверждает объединенная пресс-служба петербургских судов, инженер не в первый раз становится причастным к растрате — в прошлом при его содействии похитили еще 14 млн рублей. В итоге обвиняемого приговорили к 3,5 годам условного срока.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице отправится под суд экс-сотрудник таможни, пойманный на взятке в 12 млн рублей.