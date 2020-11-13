Петербургского топ-менеджера сети «Вимос» подозревают в подкупе

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, работающего коммерческим менеджером в сети «Вимос», которая занимается продажей строительных материалов.

Как сообщает 47news, топ-менеджера компании подозревают в неформальных требованиях к поставщику. Также был задержан мужчина, который представлялся сотрудником спецслужб и заявлял, что когда-то работал в КГБ.

Следователи полагают, что вместе с сообщником подозреваемый предлагал поставщику платить от 100 до 300 тыс. рублей в месяц за возможность поставки строительных смесей материалов в «Вимос».

«На первую встречу пришел со значком ФСБ, поминал службу в КГБ. Костюм, черный плащ, по телефону постоянно как бы с сильными мира сего. «Алло, я только что из правительства…», — вспоминает потерпевший.

Правоохранительные органы продолжают расследование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге экс-сотрудник таможни ответит перед судом за взятку в размере 12 млн рублей.