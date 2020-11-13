На Кировском заводе рабочего придавило трехтонным цилиндром

На Кировском заводе рабочего придавило трехтонным цилиндром
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге на Кировском заводе трехтонный цилиндр придавил рабочего. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Происшествие случилось утром в пятницу, 13 ноября. Рабочего придавило прессом весом в 3 тонны.

Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на источники в экстренных службах, мужчина умудрился попасть в пространство между клином и тараном, предназначенным для выбивания опрессовки. Коллеги смогли его вытащить.

С раздробленным тазом пострадавшего передали в реанимацию. На месте ЧП работают правоохранители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кировском заводе рабочего насмерть придавило противовесом лифта. Спасателям пришлось демонтировать конструкции лифта, чтобы достать тело.

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