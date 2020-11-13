Малкома, Азмуна, Дриусси и Ерохина могут допустить к матчу с «Ахматом»

Малкома, Азмуна, Дриусси и Ерохина могут допустить к матчу с &#171;Ахматом&#187;
Сердар Азмун. Фото: fc-zenit.ru

Пока что вопрос об их участии в матче остается открытым.

Сегодня, 13 ноября, состоится матч с участием «Зенита» и «Ахмата». Он пройдет в рамках 15-го тура РПЛ. Перед встречей футболисты должны сдать тест на коронавирус – тогда и станет понятно, кто из них будет допущен к игре, а кто будет вынужден самоизолироваться.

К матчу уже готовятся нападающие Малком, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси и полузащитник Александр Ерохин. Они получали «сомнительные» результаты тестов и какое-то время не имели возможности выходить на поле. Непонятно, смогут ли они принять участие в матче на этот раз.

Напоминаем, что встреча состоится 21 ноября в Грозном.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что комментатор Орлов считает, что фанаты «Краснодара» могли слить видео с Дзюбой.

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