Стало известно, почему мужчина зарубил топором возлюбленную во Всеволожске

Стало известно, почему мужчина зарубил топором возлюбленную во Всеволожске
Мужчина не смог смириться с успехом экс-супруги. Фото: Pixabay

Подруга убитой считает, что он не смог смириться с ее успешностью.

Знакомая женщины, убитой во Всеволожске, рассказала, каким отношения были между подозреваемым в совершении жестокого преступления и его жертвой. Об этом пишет Пятый канал.

Она отметила, что жительница Ленинградской области и гражданин Белоруссии были одно время замужем. Все развивалось стремительно: сначала мужчина всячески добивался расположения возлюбленной, а когда они поженились начал ее бить. Первое время женщина думала, что его вспышки агрессии связаны с сильными чувствами, но потом она поняла, что это неправильно и ушла от домашнего тирана.

Женщина переехала во Всеволожск и открыла маникюрный салон.

«Он не мог смотреть на то, что она успешная и без него»,

— утверждает женщина.

Напоминаем, что под Петербургом мужчина сначала выстрелил в жертву, а затем зарубил ее топором. Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчину, зарубившего топором жену во Всеволожске, арестовали.

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Стало известно, почему мужчина зарубил топором возлюбленную во Всеволожске