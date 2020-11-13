Полицейские Монреаля не подтвердили захват заложников в офисе Ubisoft

Полицейские Монреаля не подтвердили захват заложников в офисе Ubisoft
Захват заложников в Монреале. Фото: eurokurort.by

Полиция Монреаля не подтвердила захват заложников в офисе геймерской компании Ubisoft. Правоохранительные органы занимаются поиском сообщивших о прошествии.

Об этом в пятницу вечером, 13 ноября, полиция Монреаля сообщила в своем официальном Twitter-аккаунте. Отмечается, что на данный момент из здания продолжают эвакуировать людей.

Ранее канадские СМИ также сообщили о том, что информация о захвате заложников могла оказаться ложной. Выводы сделал телеканал TVA после того, как показал кадры из вертолета, где видно, что люди в офисе Ubisoft находятся в довольно спокойном состоянии.

Напомним, что ранее канадские издания заявили о захвате заложников. Полицейские развернули операцию по эвакуации людей и выдвинули к месту проишествия серьезные силы спецназа. Данные об инциденте не подтвердились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после теракта в столице Австрии задержали россиян.

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