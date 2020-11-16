Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения женского тела в Курортном районе

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения женского тела в Курортном районе
Труп нашли в 500 метрах от Коннолахтинской дороги. Фото: spb.sledcom.ru

Следственные органы Следственного комитета России по Санкт-Петербургу завели уголовное дел по признакам убийства после обнаружения тела женщины неподалеку от Юнтолово.

Согласно материалам правоохранительных органов, в воскресенье, 15 ноября, в лесном массиве в Курортном районе города обнаружен труп неизвестной женщины с признаками насильственной смерти. На данный момент специалисты продолжают работать на месте происшествия. Кроме того, проходят экспертизы, которые помогут установить причину смерти дамы и обстоятельства её убийства, если таковое имело место быть.

Расследование продолжается. Напомним, что тело нашел закопанным прохожий, который гулял в районе Коннолахтинской дороги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на вид погибшей женщине около 40-45 лет. При каких обстоятельствах петербуржец её нашел, точно не известно.

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