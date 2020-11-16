Инновационные троллейбусы запустили по новому участку проспекта Ветеранов до станции Сергиево 

Инновационные троллейбусы запустили по новому участку проспекта Ветеранов до станции Сергиево 
Электробусы в Петербурге. Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

В Северной столице 16 ноября запустили электробусы по обновленному маршруту №46, который проходит по новому участку проспекта Ветеранов до железнодорожной платформы Сергиево.

Как сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс», маршрут №46 получил в свое распоряжение современные троллейбусы на увеличенном автономном ходу. Кроме этого, произошли изменения на трассе «классического» троллейбуса №48, который теперь делает заезд к «Домостроительному комбинату» на Автовской улице.

«У жителей новостроек в районе Новосергиево появилась более быстрая связь со станциями метро «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект» и железнодорожными станциями Ленинский проспект и Сергиево», – говорится в сообщении «Горэлектротранса».

Отметим, что электробусы работают с динамической зарядкой, это позволяет троллейбусам проезжать часть маршрута без подсоединения к контактной сети. Вместе с тем, «классические» машины на троллейбусном маршруте №48 компенсируют изменение трассы маршрута №46 и свяжут районы около Кировского завода и «Домостроительного комбината» на Автовской улице с проспектом Героев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый участок проспекта Ветеранов стал доступен для автомобилистов.

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