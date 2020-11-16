Как правильно пользоваться жирорастворимыми пищевыми красителями?

Внешний вид десертов — это первое, что привлекает внимание любителей сладостей. Красиво и ярко оформить выпечку помогают жирорастворимые красители.

Особенности пищевых красителей различных типов

В природе существует большое количество натуральных пигментов. Получить их можно из таких простых продуктов:

цедра;

буряк;

морковь;

цветочные лепестки и другое.

Но дело в том, что для производственных масштабов нужно большой объем для окрашивания. А это тяжело. В домашних условиях при небольшом потоке производстве можно использовать только природные пигменты. Но нужно понимать, что оттенки не будут такими яркими и насыщенными. Да и храниться долго они не могут.

Опытные кондитеры и фабрики прибегают к использованию промышленных пищевых красителей. Их плюсы в том, что:

можно создать много оттенков;

наличием стандартов качества;

длительный срок хранения;

высокая концентрация.

Даже небольшая доза позволяет получить насыщенный и равномерный цвет. Если сравнивать стоимость с естественными оттенками, но для получения аналогичного веса понадобиться больше ресурсов. И еще раз повторимся натуральные красящие вещества капризны и зависят от самых продуктов. У синтетических получить устойчивый цвет проще.

Водорастворимые и жирорастворимые красители

Существует несколько форм выпуска красителей:

жидкий;

в виде порошка, с мелкой фракцией;

гелеобразные;

гранулы.

Но самая важная классификация проводится по другому признаку: водорастворимые или жирорастворимые. Первые так называются потому, что легко разводятся в воде или алкоголе. Иногда используется лимонный сок. Такие краски применяют для окрашивания мыла, парафиновых свечей или пасхальных яиц. То есть того, что не используется в пищу.

А вот к съедобным относятся жирорастворимые. Для них требуется присутствие какого-либо жира, например какао-масла. Поэтому они отлично подходят для шоколада, масляного крема. Но для безе такие красители уже не подойдут.

Правила использования пищевых красителей

Использование красителей чем-то напоминает труд художника. Создавая свой кондитерский шедевр, специалист может использовать отдельные тона или смешивать их для получения новых. При соединении двух цветов лучше брать товары одного производителя.

Где применяют краски? Для кремов, теста и украшения. При декорирование перемешивание дает оригинальные переходы и градиенты. Если вы хотите получить нестандартные оттенки можно попробовать следующие сочетания:

темно-красный — это красный с черным;

лавандовый получается при соотношении 1:5 сиреневого и розового.

В таких экспериментах помогут простые знания основ рисования.

Как окрасить шоколад

Окрашивать шоколад надо по определенным правилам:

Белый красится лучше, чем черный или молочный. Особенно, если речь идет о светлых оттенках. Все окрашивающие вещества лучше добавлять прямо в шоколадную массу. Обратите внимание для изменения цвета надо растопить шоколад. а не кипятить его. Тут понадобиться термометр. Температура плавления какао-масла — 40 градусов. Это аксиомы, которые должен знать любой кондитер. Краска вносится постепенно в горячую массу и хорошо перемешивается. Цвет проявляется практически сразу. Готовая масса быстро разливается по формам.

Важную роль играет дозировка красящих ингредиентов. Слишком большое количество может повлиять на консистенцию или же оставаться на языке и зубах.

Как хранить пищевые красители

Правила хранения подробно описаны в инструкции. Для всей сыпучих компонентов требуется сухое прохладное место. Лучше, если сама баночка будет темной. Желательно убирать добавки с яркого солнечного света. Остатки разведенных компонентов можно хранить в холодильнике.

Товары реализуются в удобной упаковке. На начальном этапе в магазине можно выбрать базовые цвета, а затем подкупать новые по необходимости. Наши менеджеры ответят на все вопросы по телефонам: +7 (800) 301 07 55, +7 (495) 018 26 55. Доступна услуга оформления заказа через WhatsApp.