Баскетболист «Зенита» похвастался необычной маской

Баскетболист &#171;Зенита&#187; похвастался необычной маской
Баскетболист позвал болельщиков на предстоящий матч. Фото: Вконтакте

Пушков заявил, что его СИЗ украшали дети.

Баскетболист «Зенита» Антон Пушков показал свою необычную маску. Средство индивидуальной защиты преобразили дети спортсмена. Игрок предложил другие горожанам присоединиться к нему и немного поэкспериментировать с масками, которые надолго стали частью повседневной жизни. Об этом он рассказал в своем видеообращении, которое опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Баскетбольный клуб «Зенит».

Также Пушков пригласил болельщиков на матч против «Химок». Он надеется увидеть людей в любопытных масках.

«Маска в наше время не только неотъемлемый атрибут, но еще и очень красивые элемент»,

— заявил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА победил «Салават Юлаев» с небольшим отрывом. Матч завершился со счетом 3:2.

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