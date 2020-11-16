Баскетболист «Зенита» похвастался необычной маской

Пушков заявил, что его СИЗ украшали дети.

Баскетболист «Зенита» Антон Пушков показал свою необычную маску. Средство индивидуальной защиты преобразили дети спортсмена. Игрок предложил другие горожанам присоединиться к нему и немного поэкспериментировать с масками, которые надолго стали частью повседневной жизни. Об этом он рассказал в своем видеообращении, которое опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Баскетбольный клуб «Зенит».

Также Пушков пригласил болельщиков на матч против «Химок». Он надеется увидеть людей в любопытных масках.

«Маска в наше время не только неотъемлемый атрибут, но еще и очень красивые элемент»,

— заявил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА победил «Салават Юлаев» с небольшим отрывом. Матч завершился со счетом 3:2.