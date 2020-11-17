На Колокольной вооруженный мужчина напал на прохожего

Сотрудники полиции задержали в центре Петербурга мужчину, который подозревается в разбое.

По предварительной информации, он напал на прохожего на улице Колокольной.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел ночью 16 ноября. С заявлением в полицию обратился 61-летний мужчина. Он сообщил, что на него напал неизвестный. По его словам, злоумышленник порезал ему руку ножом и забрал у него сумку, где лежали телефон, кошелек, ключи и банковская карта, после чего скрылся.

Его задержали у дома 14 по Большой Московской улице. Подозреваемым оказался мужчина 1972 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что злоумышленник с пневматическим пистолетом напал на отдельно стоящий павильон. После он похитил кассу, в которой было около 20 тыс. рублей, и скрылся на своем авто.