Спасение для «отравленной» лозы на Васильевском острове, или Чего следует бояться девичьему винограду

Как спасти девичий виноград от «отравления» и что еще может оказаться губительным для вьющегося растения. Об этом Gazeta.SPb.ru рассказала ведущий агроном питомника древесных растений Ботанического сада БИН РАН Александра Волчанская.

В минувшие выходные на Васильевском острове обрушилась «зеленая стена» из девичьего винограда. В конце лета то же самое случилось на Петроградской стороне. Во втором случае виноват сильный ветер, в первом, подозревают некоторые горожане, яд. О том, какое вещество могло свалить целую лиану и реально ли после «отравления» спасти растение, Gazeta.SPb.ru поинтересовалась у ведущего агронома Ботанического сада им. Петра Великого Александры Волчанской.

«Это могла быть, например, большая концентрация мочевины, — предположила специалист. — Виноград можно спасти, если не погибла его корневая система».

По словам Александры, можно произвести обрезку корней: «По направляющим, по которым лоза снова будет расти». А также на пару метров укоротить упавшие побеги.

Очевидно, девичий виноград на Камской улице, как и его «собрата» с улицы Лизы Чайкиной, придется возвращать на место. Такие растения, говорит специалист, нужно хорошо закреплять, поскольку очень часто их тянет вниз собственный вес. И если тут человек помочь сможет, то вот морозные зимы, которые для лиан губительны, увы, не отменить. С корнем девичий виноград, конечно, и не замерзнет, а вот побеги сильными холодами может побить. В конце концов, лианы, говорит Александра, для нашего климата (а мы находимся в зоне южной Тайги) просто не характерны. Однако специалист спешит успокоить: опасность для девичьего винограда представляют лишь суровые зимы, которых в Петербурге давно не было.