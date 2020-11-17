Скульптуры из рухнувшего ССК «Петербургский» установили возле «Газпром Арены»

В Северной столицы исторические фигуры, олицетворяющие «Спорт» и «Искусство», установили возле «Газпром Арены» во вторник, 17 ноября. Ранее скульптуры украшали главный вход СКК «Петербургский», который обрушился в начале 2020 года.

Об этом сообщили на официальном сайте футбольного клуба «Зенит».

Отметим, что фигуры появились у входа в СКК «Петербургский» в 1981 году, через год после открытия комплекса. Собой они символизировали две функции стадиона – спортивные мероприятия и массовые культурные события города.

Две исторические скульптуры «Спорт» и «Искусство» выполнены в традициях античной пластики и отлиты на ленинградском комбинате «Монументскульптура». Общая высота каждой – 12 метров.

Теперь данные работы будут красоваться у входа «Газпром Арены», увидеть их можно будет при посещении матчей футбольного клуба «Зенит».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» не собирается продавать Дзюбу из-за интимного видео.