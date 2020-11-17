В Москве бойца Яндиева, обвиняемого в избиении Харитонова, выпустили из изолятора

Во вторник, 17 ноября, боец смешанного стиля Адам Яндиев был выпущен из изолятора временного содержания. Туда его поместили ранее после драки с бойцом ММА Сергеем Харитоновым в «Лужниках».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Адама Яндиева, которые он сказал после выхода из изолятора. Боец отметил, что ситуация с Харитоновым он прокомментирует в скором времени.

«Я сейчас только что был освобожден из ИВС. Позже я прокомментирую все, что произошло между мной и Харитоновым», – заявил Адам Яндиев.

Отметим, что боец был задержан всего на двое суток. На данный момент ему грозит до двух лет тюрьмы за избиение Харитонова. Его обвиняют в совершении преступления, – умышленное причинение легкого вреда здоровью.

В результате драки, которая произошла 13 ноября, боец ММА Сергей Харитонов получил серьезные повреждения. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Яндиев рассказал подробности конфликта с Харитоновым.