ЗакС в среду рассмотрит поправки к бюджету Петербурга на 2021 год

Сегодня Законодательное Собрание Санкт-Петербурга рассмотрит поправку к бюджету города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Заседание состоится в среду. Поправка ко второму чтению законопроекту подготовлена фракцией «Единая Россия». Документом предлагается перераспределить из Резервного фонда Правительства горда около 1,252 млрд руб. Средства направят в основном на на расходы, связанные с социальной политикой, здравоохранением и образованием, а также с транспортной инфраструктурой.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что все средства будут направлены в сферы, которые сегодня наиболее остро нуждаются в дополнительном финансировании.

Почти четверть миллиарда рублей из них планируют потратить на приобретение оборудования для городских больниц и поликлиник. Также почти 0,5 млрд руб. получат муниципальные образования, которые обратились в Комитет финансов.

Кроме того, фракция предлагает дополнительно направить более 200 млн рублей на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и ремонт городских помещений, где располагаются правоохранительные и судебные органы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге Законодательное собрание готовится рассмотреть новую редакцию так называемого «закона о наливайках». Окончательно документ хотят принять до конца года.