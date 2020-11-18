В Петербурге семейная пара погасила долг по коммуналке после визита пристава

Должники решили оплатить коммунальные услуги, чтобы не накапливать еще более крупный долг. Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Санкт-Петербургу

Должники решили оплатить коммунальные услуги, чтобы не накапливать еще более крупный долг. Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Санкт-Петербургу

Супружеская пара в Северной столице задолжала крупную сумму жилищно-коммунальной службы Приморского района. Разбираться в ситуации пришлось судебным приставам.

Представитель власти предупредил неплательщиков, что за уклонение от уплаты долга после получения уведомления от приставов грозит дополнительное начисление — им придется выплатить исполнительский сбор. Это стало решающим аргументом для должников, чтобы оплатить набежавшие 65 тысяч рублей за коммунальные услуги ООО «ЖКС №3 Приморского района».

С поступлением денежных средств исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Добавим, что с января 2020 года приставы Санкт-Петербурга взыскали с граждан, в общей сложности, 1 млрд 376 млн рублей в пользу коммунальных служб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцу пришлось выплатить 700 тысяч рублей алиментов, чтобы устроиться на новую работу.