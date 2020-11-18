В четверг Петербург может побить очередной температурный рекорд

Начало ноября обещало сильные холода, однако в город все же вернулось тепло. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Начало ноября обещало сильные холода, однако в город все же вернулось тепло. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В четверг, 19 ноября, Северная столица может побить очередной температурный рекорд из-за аномально высокой температуры за окном.

Согласно прогнозам ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», окончание активного атмосферного фронта станет причиной существенного потепления. Столбик термометра днем может подняться до +9…+11 градусов.

Отметим, что действующий погодный рекорд для 19 ноября был зарегистрирован в 1978 году, когда воздух прогрелся до +9 градусов. Сегодня утром, несмотря на то, что город накрыл снегопад, уже к обеду от зимней атмосферы не осталось и следа — снег растаял, а температура поднялась до +7…+9 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что предупреждение МЧС об усиление ветра остается актуальным и для завтрашнего дня. Порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.