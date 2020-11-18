Три футболиста сборной Сербии получили положительный результат теста на коронавирус

Команде предстоит сыграть с россиянами в измененном составе.

Матч между Сборными Сербии и России состоится сегодня, 18 ноября, в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций. Перед игрой все футболисты обязаны сдавать тест на коронавирус. Об этом сообщили в Футбольном союзе Сербии.

В результате было выявлено три случая заражения в команде соперников. Положительные результаты теста получили голкипер и двое полузащитников. Им предстоит отправиться на самоизоляцию.

Россияне чувствуют себя хорошо, и никто из наших игроков не успел заболеть. Напоминаем, что встреча пройдет в Белграде и начнется в 22:45 по московскому времени.

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