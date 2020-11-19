Депутаты Госдумы от Петербурга стали чаще прогуливать голосования

Депутаты Госдумы от Петербурга стали чаще прогуливать голосования
Госдума. Фото: duma.gov.ru

Более трети депутатов Госдумы от Петербурга регулярно прогуливают голосования. По результатам весенней сессии 2020 года таких парламентариев стало еще больше.

На данный момент в Государственной Думе трудятся 14 депутатов от Северной столицы. Как сообщило «Агентство бизнес новостей», Центр политической конъюнктуры подготовил рейтинги депутатов Госдумы по количеству пропущенных ими голосований, среди которых оказались и петербуржцы.

Вот список петербуржцев, которые особенно отличились в представленном списке: Владимир Бортко, Олег Нилов, Виталий Милонов, Юрий Петров. Парламентарии пропустили более 50% заседаний. Всего в список попали 13 жителей Северной столицы.

Кроме того, выявлена практика, при которой депутаты присутствуют на заседаниях, однако не принимают участие в самом голосовании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом.

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