Депутаты Госдумы от Петербурга стали чаще прогуливать голосования

Более трети депутатов Госдумы от Петербурга регулярно прогуливают голосования. По результатам весенней сессии 2020 года таких парламентариев стало еще больше.
На данный момент в Государственной Думе трудятся 14 депутатов от Северной столицы. Как сообщило «Агентство бизнес новостей», Центр политической конъюнктуры подготовил рейтинги депутатов Госдумы по количеству пропущенных ими голосований, среди которых оказались и петербуржцы.
Вот список петербуржцев, которые особенно отличились в представленном списке: Владимир Бортко, Олег Нилов, Виталий Милонов, Юрий Петров. Парламентарии пропустили более 50% заседаний. Всего в список попали 13 жителей Северной столицы.
Кроме того, выявлена практика, при которой депутаты присутствуют на заседаниях, однако не принимают участие в самом голосовании.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом.