В России в экспериментальном порядке запустили новую систему начисления больничных и пособий по материнству

В нескольких российских регионах в экспериментальном порядке начала действовать новая система начисления больничных и пособий по материнству — напрямую из фонда социального страхования, а не через посредство работодателя.

Об этом в четверг, 19 ноября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он объяснил, что новая система позволит работодателям делегировать часть бумажной работы фонду соцстрахования, а сотрудники будут оперативнее получать деньги. Корректность начислений контролируют территориальные органы фонда.

Планируется, что при успешном запуске систему распространят по всей стране уже в 2022 году. Кроме того, подавать отдельные заявления на получения пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам больше не будет необходимости — они будут начисляться автоматически на основании электронного листка о нетрудоспособности.

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