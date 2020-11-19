Синоптики рассказали, что петербуржцам не стоит ждать теплой зимы

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что аномально теплой зимы, как в прошлом году, сейчас не предвидится.

Между тем, средняя температура воздуха в зимний период все равно будет превышать климатическую норму на 2-4 градуса, рассказал Колесов в беседе с ТАСС. Эксперт подчеркнул, что в последние годы предзимье в Петербурге устойчиво теплое, а холода наступают ближе к Новому году.

Синоптик также отметил, что теплая погода сохранится до конца ноября и захватит первые две недели декабря, хотя температура воздуха и будет стремиться к нулевой отметке. Со второй половины декабря следует ждать резкого похолодания — днем столбики термометра будут показывать -2…-7 градусов, а ночью и вовсе опускаться до -8…-13. Кроме того, первый месяц зимы ожидается снежным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, 19 ноября, сады и скверы Петербурга закрыли для посещения из-за ураганного ветра.