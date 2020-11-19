Поправка Беглова к бюджету Петербурга на 2020 год сокращает дефицит на 20,7 млрд рублей

Губернатор Северной столицы Александр Беглов внес поправку ко второму чтению корректировки бюджета на текущий год, которая позволила сократить дефицит более чем на 20 млрд рублей.

Благодаря коррективам, предложенным главой Петербурга, доходы города по итогам 2020 года вырастут на 29,8 млрд рублей, расходы — на 9,1 млрд рублей, а дефицит сократится на 20,7 млрд. Уровень дефицита снижается с 20,4% в утвержденном бюджете до 13,4% в бюджете ко второму чтению.

Увеличение доходной части, в основном, осуществляется за счет налогов и неналоговых поступлений (25,6 млрд рублей). Кроме того, 4,4 млрд рублей направят из федерального бюджета. С учетом поправки губернатора бюджет на 2020 год будет иметь следующие характеристики: доходы – 639,8 млрд рублей, расходы – 718,7 млрд рублей, дефицит – 78,9 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов провел деловую встречу с Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге Александром Шишловым.