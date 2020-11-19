Поправка Беглова к бюджету Петербурга на 2020 год сокращает дефицит на 20,7 млрд рублей

Поправка Беглова к бюджету Петербурга на 2020 год сокращает дефицит на 20,7 млрд рублей
"Город полностью выполнит свои социальные обязательства, несмотря на непростую экономическую ситуацию", - заявил Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Северной столицы Александр Беглов внес поправку ко второму чтению корректировки бюджета на текущий год, которая позволила сократить дефицит более чем на 20 млрд рублей.

Благодаря коррективам, предложенным главой Петербурга, доходы города по итогам 2020 года вырастут на 29,8 млрд рублей, расходы — на 9,1 млрд рублей, а дефицит сократится на 20,7 млрд. Уровень дефицита снижается с 20,4% в утвержденном бюджете до 13,4% в бюджете ко второму чтению.

Увеличение доходной части, в основном, осуществляется за счет налогов и неналоговых поступлений (25,6 млрд рублей). Кроме того, 4,4 млрд рублей направят из федерального бюджета. С учетом поправки губернатора бюджет на 2020 год будет иметь следующие характеристики: доходы – 639,8 млрд рублей, расходы – 718,7 млрд рублей, дефицит – 78,9 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов провел деловую встречу с Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге Александром Шишловым.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов бюджет Петербурга дефицит бюджета новости спб поправки к бюджету смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На улицах Петербурга появилась новая социальная реклама с призывом носить маски
Названа реже болеющая коронавирусом группа людей
«Желтый уровень опасности»: ветер в Петербурге роняет деревья и светофоры и ...
Депутаты ЗакСа предлагают разрешить петербуржцам аренду земли у дома под парковку
Напавших на мигрантов подростков-националистов отправили под домашний арест
Путин назвал претензии граждан к государству обоснованными
Поправка Беглова к бюджету Петербурга на 2020 год сокращает дефицит на 20,7 ...
В Петербурге шквалистый ветер сохранится и в пятницу