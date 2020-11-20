Новые ограничения и спрос на лекарства: данные по Covid-19 в Петербурге

18 ноября Смольный объявил, что вводит еще один пакет антикоронавирусных мер, он заработает с 23 ноября. Фото: Pixabay

18 ноября Смольный объявил, что вводит еще один пакет антикоронавирусных мер, он заработает с 23 ноября. Фото: Pixabay

С понедельника, 23 ноября, в Петербурге заработают очередные антиковидные ограничения, перепуганные петербуржцы стали скупать лекарства и градусники, в стационарах свободны около 10% коек для пациентов с коронавирусом: Gazeta.SPb публикует последнюю информацию по Covid-19 в городе.

Статистика

За последние сутки коронавирусом заразились 2 312 петербуржцев. 1 201 человек выздоровел, 72 умерло. Это данные «Стопкоронавирус.рф». Всего с начала пандемии опасную хворь подхватили 90 400 горожан.

Ограничения

В понедельник, 16 ноября, в Северной столице вступили в силу новые ограничения. Например, работников 65+ и тех, у кого есть хронические заболевания, отправили на «удаленку». 18 ноября Смольный объявил, что вводит еще один пакет антикоронавирусных мер, он заработает с 23 ноября и касается в основном деятельности общепита и ледовых катков.

Койки

Тем временем в Петербурге остаются свободными чуть больше 10% коек для пациентов с Covid-19. Об этом рассказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Напомним, что госпитализация нужна в первую очередь тем, у кого заболевание протекает в тяжелой форме.

Лекарства

Напуганные петербуржцы, похоже, начали скупать в аптеках лекарства. Некоторых препаратов, по словам горожан, уже не найти. А 19 ноября стало известно, что к ним добавились еще и термометры с пульсоксиметрами. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал граждан не сметать медикаменты словно гречку. В то же время президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что не нужно винить людей за ажиотажный спрос.

Плато

Тем не менее городские власти выражают надежду на то, что ситуация в Северной столице начнет улучшаться. Однако город готовится к тому, что коронавирус останется с нами до весны.