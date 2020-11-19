Алексей Игонин: говорить об отставке Черчесова рано

Сборная России выступила крайне плохо, однако говорить об отставке ее тренера Станислава Черчесова пока рано. Такое заявление сдалал экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин.

Так экс-футболист прокомментировал матч сборной России с Сербией. По его словам, сейчас Черчесов является наиболее подходящим кандидатом на пост тренера сборной, а ждать больших перемен в команде не стоит.

В разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» Игонин отметил, что в сборную вернутся те футболисты, которые приносили результат.

«Может быть, нам придется остаться без возрастных футболистов, того же Жиркова», — заявил Игонин, также добавив, что «Дивеев не справился ни с волнением, ни с матчами, ни с волнением».

Напомним, сборная России по футболу потерпела разгромное поражение от Сербии в матче Лиги наций УЕФА, который состоялся 18 ноября. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу соперников. Команда Черчесова заняла второе место в таблице и не смогла пройти в элитный дивизион турнира.

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