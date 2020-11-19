196 лет назад в Петербурге произошло разрушительное наводнение: сегодня уровень воды в Неве поднялся до 125 сантиметров

Днем 19 ноября уровень воды в Неве поднялся до редкой отметки в 125 сантиметров, о чем свидетельствуют данные гидропоста «Горный институт».

Вероятно, причиной резкого подъема воды стал штормовой ветер — скорость порывов сегодня составляет 15-20 метров в секунду. Кроме того, сыграть свою роль могли кратковременные осадки. Отметим, что наводнением считается повышение уровня воды до 160 см и выше. При отметке в 210 см наводнение становится опасным для горожан.

Напомним, что в этот же день, 19 ноября 1824 года произошло самое разрушительное происшествие в истории Северной столицы — масштабное наводнение, вызванное штормовым ветром, дующим с юго-запада. За два часа вода скрыла две трети тогдашнего Петербурга, поднявшись до отметки в 421 см выше ординара. Жертвами стихии стали 600 человек, многие пропали без вести. Пострадало свыше 3 тысяч зданий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какой урон нанес городу сегодня ураганный ветер.