Нападающий «Зенита» Азмун не сыграет с «Ахматом»

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Как сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на источник, иранский форвард продолжает восстанавливаться после перенесенной ангины и не сможет сыграть в предстоящем матче.

Сейчас сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков. Напомним, «Зенит» сыграет с «Ахматом» 21 ноября в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе вводят новые ограничения и теперь никому нельзя приходить на спортивные мероприятия. В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 5 декабря состоится матч между «Зенитом» и «Уралом».