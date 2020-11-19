Нападающий «Зенита» Азмун не сыграет с «Ахматом»

Нападающий «Зенита» Азмун не сыграет с «Ахматом»
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун. Фото: vk.com/zenit

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Как сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на источник, иранский форвард продолжает восстанавливаться после перенесенной ангины и не сможет сыграть в предстоящем матче.

Сейчас сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков. Напомним, «Зенит» сыграет с «Ахматом» 21 ноября в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе вводят новые ограничения и теперь никому нельзя приходить на спортивные мероприятия. В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 5 декабря состоится матч между «Зенитом» и «Уралом».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Зенит" ахмат рпл


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Байден заявил, что не исключает иска к администрации Трампа
К Земле приближается гигантский астероид стоимостью 17,4 млрд долларов
Петербуржцев предупредили о гололедице
Петербург получит 4 667 доз вакцин от коронавируса
В Петербурге водитель Skoda Octavia пытался проскочить на красный свет и ...
Нападающий «Зенита» Азмун не сыграет с «Ахматом»
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с COVID-19
Ученые назвали лучшую диету для сжигания жира