Петербуржцы пожаловались на «некрасивые заборчики» в Приморском районе

В Приморском районе Северной столицы местные жители недовольны тем, что вместо формирования красивой и комфортной среды с любителями парковаться на газоне борются с помощью «некрасивых заборчиков».

«Заборизацию» жители заметили у торгового центра «Питерленд» и ЖК «Золотая Гавань». По их мнению, таким методом администрация решила «отделать» от благоустройства территории. Фотографиями запущенных участков жители поделились в группе «Народная линия» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщил портал NevaToday, горожане отметили, что в указанных местах должна быть прокладка удобных пешеходных дорожек, а также требуется высадка деревьев и кустарников.

«Вместо этого начали возводить черный заборчик и сыпать землю», — рассказали пользователи соцсетей.

Недовольные происходящим жители намерены жаловаться в комитет по благоустройству и администрацию района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о свалке опасных отходов вдоль Дальневосточного проспекта. Ее организатор отделался судебным штрафом, хотя ему грозил реальный срок.