Петербуржцы пожаловались на «некрасивые заборчики» в Приморском районе

Петербуржцы пожаловались на &#171;некрасивые заборчики&#187; в Приморском районе
Жители недовольны состоянием участка. Фото: vk.com/rprim

В Приморском районе Северной столицы местные жители недовольны тем, что вместо формирования красивой и комфортной среды с любителями парковаться на газоне борются с помощью «некрасивых заборчиков».

«Заборизацию» жители заметили у торгового центра «Питерленд» и ЖК «Золотая Гавань». По их мнению, таким методом администрация решила «отделать» от благоустройства территории. Фотографиями запущенных участков жители поделились в группе «Народная линия» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщил портал NevaToday, горожане отметили, что в указанных местах должна быть прокладка удобных пешеходных дорожек, а также требуется высадка деревьев и кустарников.

«Вместо этого начали возводить черный заборчик и сыпать землю», — рассказали пользователи соцсетей.

Недовольные происходящим жители намерены жаловаться в комитет по благоустройству и администрацию района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о свалке опасных отходов вдоль Дальневосточного проспекта. Ее организатор отделался судебным штрафом, хотя ему грозил реальный срок.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
жалобы новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за день освободили 10 тысяч «квадратов» земли от ...
Петербуржцы боятся, что метро и дома рядом с ВНИИБ пострадают из-за ...
Сосновый Бор перешел в «желтую» зону ограничений по Covid-19
Более 80% петербуржцев сталкивались с курсами инфоцыган
Оксана Дмитриева: говорить о банкротстве пенсионной системы неправильно, но ...
Историк Соколов подал в суд на «Первый канал» и бывшую любовницу ...
В Петербурге вновь открывают сады и скверы после штормового ветра
Петербуржцы пожаловались на «некрасивые заборчики» в Приморском районе