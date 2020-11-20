Более 80% петербуржцев сталкивались с курсами инфоцыган

Более 80% жителей Петербурга сталкивались с бесполезными курсами инфоцыган. Профессор РГПУ имени А.И. Герцена, прихотерапевт Андрей Шангин рассказал, что можно сделать, если вы стали жертвой подобных мошенников.

Соответствующие данные были получены в ходе опроса телеканала «Санкт-Петербург». Специалист рекомендует оставить в интернете отрицательный отзыв, чтобы уберечь других людей от прохождения подобных курсов.

«В общем-то, это позитивная практика», — заявил психолог.

Шангин рассказал в программе «Утро в Петербурге», что людям, которые купили бесполезные курсы, необходимо взять ответственность на себя за то, что они сделали это самостоятельно. И добавил, что впредь им стоит быть внимательнее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники из Петербурга продавали пенсионерам озонаторы.