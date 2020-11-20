Путин прогнозирует падение ВВП России на 3,9% в 2020 году

Путин прогнозирует падение ВВП России на 3,9% в 2020 году
Путин поделился своим прогнозом. Фото: Кремль

Он рассказал также, как обстоят дела в других странах.

Президент России Владимир Путин сегодня, 20 ноября, спрогнозировал сокращение ВВП не только в России, но и во всем мире. Об этом он рассказал в ходе выступления на саммите АТЭС, пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что глобальный ВВП сократится на 4,4% и причиной тому станет пандемия коронавируса. Что касается стран АТЭС, то ВВП должен сократиться на 2,5%, а в России – на 3,9%.

«По прогнозам глобальный ВВП сократится в 2020 году на 4,4%, а суммарный ВВП экономик АТЭС сократится на 2,5%»,

— сказал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России допустили падение курса доллара до 45 рублей. При этом специалисты отмечают, что россиянам не стоит ждать падение курса евро. Валюта сохранит свои позиции.

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