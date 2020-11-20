Студентам МГУ выплатят материальную поддержку из-за перехода на удаленку

Ректор университета пошел на встречу недовольным студентам.

Студенты Московского государственного университета им. Ломоносова не будут подавать иск в Никулинский суд с целью заполучить скидку на обучение в связи с переходом на удаленку. Они жаловались на качество образование и отмечали, что не готовы платить за дистанционное обучение столько же, сколько за обычное. Об этом пишет Москва.ру.

Со студентами вышел на связь ректор университета, который пообещал материальную поддержку студентов от вуза. Он отметил, что им компенсируют затраты на проезд к месту жительства и освободят от оплаты общежития.

При этом адвокат студентов Флоранс Ленская убеждена, что пока рано говорить о решении проблемы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что студенты МГУ отправятся в суд, чтобы получить скидку на дистанционное обучение.