В России предложили выплачивать пособие «вынужденно безработным»

В Госдуму внесен законопроект о введении отдельного пособия для жителей России, которые временно оказались без работы из-за пандемии коронавируса. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Отмечается, что помогать стоит тем, кто не может работать из-за приостановления деятельности компании в период пандемии. Кроме этого, размер выплат должен ровняться среднему размеру оплаты труда сотрудника, но не менее минимального размера оплаты труда.

Данный проект предложили депутаты фракции КПРФ Владимир Кашин, Николай Арефьев, Николай Коломейцев и Валентин Шурчанов. Они считают, что в России стоит закрепить статус «вынужденно безработного». В данную категорию будут подходить люди, которые несмотря на трудовой договор, вынуждены получать пособия от государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге будут судить уборщицу Пулково, которая работала на борту самолета без маски.