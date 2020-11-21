Во Всеволожске ловили пьяного водителя: пришлось открыть стрельбу

Во Всеволожске ловили пьяного водителя: пришлось открыть стрельбу
Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Автомобилист не хотел останавливаться, пока не услышал выстрелы.

Во Всеволожске сегодня, 21 ноября, был пойман пьяный водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ленинградской области.

Все случилось в Пугоревском проезде – сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на странное поведение одного из водителей. Они просили его остановиться, но он никак не реагировал на требования сотрудников ГИБДД. Им пришлось устроить погоню за водителем, который успел в процессе врезаться в «ВАЗ».

Чтобы остановить автомобилиста, полицейские применили табельное оружие. За рулем машины сидел 33-летний уроженец Ставропольского края в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину отправили в отдел для дальнейших разбирательств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти после погони задержали подростка, нарушавшего ПДД. Парень приобрел автомобиль, но неофициально и без договора купли-продажи.

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