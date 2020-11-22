С 2021 года россиян ждет рост цен на услуги ЖКХ, продукты и электронику

Будут ли в соответсвии с ценами на товары и услуги расти размеры зарплат, неизвестно. Фото: pixabay

Будут ли в соответсвии с ценами на товары и услуги расти размеры зарплат, неизвестно. Фото: pixabay

Следующий 2021 год для жителей России может начаться с неприятного сюрприза: граждан ждет тотальное повышение цен.

В первую очередь, рост тарифов коснется оплаты жилищно-коммунальных услуг. Ежегодная индексация составит 4-6%, цитирует «Московский комсомолец» директора Организации народного контроля Наталью Чернышеву. Подорожание затронет и алкогольно-табачную продукцию. Пачка сигарет, в среднем, вырастет в цене на 20 рублей, водка на 5,7%, коньяк — на 3%.

Ослабление рубля скажется на стоимости импортных товаров: гаджетов, бытовой техники, одежды, обуви. Уже сейчас на рынке наблюдается повышение цен на 15-20%, и надеяться на снижение цен после Нового года не стоит, убеждены специалисты. Не станут исключением и продукты питания, ценообразование на которые также зависит от курса валют.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 декабря проезд по ЗСД в Петербурге станет на 10% дороже.