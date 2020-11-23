Утренние пробки в Петербурге оцениваются в три балла

Утренние пробки в Петербурге оцениваются в три балла
Дорожная ситуация в Петербурге 23 ноября. Фото: Яндекс.Пробки

Водители Петербурга стоят в пробках на дорогах города в понедельник, 23 ноября. Загруженность трасс составляет три балла.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на отдельных участках. Пробки образовались на Витебском проспекте, пересечении Народной улицы и Дальневосточного проспекта, на Дворцовой набережной, Малоохтинском проспекте, проспекте Энгельса, Софийской улице, Колпинском шоссе и на Советском проспекте.

Ситуацию с движением транспорта усложняют дорожно-транспортные происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Кронштадтской площади угонщик иномарки устроил аварию. Он скрывался от погони, но врезался в другую машину. Дорожный инцидент случился в ночь на понедельник, 23 ноября.

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