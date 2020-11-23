В Ленобласти задержан мужчина, который в пьяном виде избил инспектора ДПС

Следователи города Луга в Ленинградской области задержали 29-летнего местного жителя, подозревающегося в избиении инспектора ДПС.

По сведениям правоохранительных органов, 21 ноября в Лужском районе Ленобласти нетрезвый мужчина, находясь в салоне служебного автомобиля инспектора ДПС, несколько раз ударил ногой по голове сотрудника полиции. В этот момент на злоумышленника составляли административный протокол.

На данный момент подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Стражи порядка продолжают разбираться в обстоятельствах инцидента, о состоянии полицейского информации нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на проспекте Тореза произошла массовая драка, закончившаяся уголовным делом.