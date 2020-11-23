Российские врачи извлекли из желудка девочки ком из волос и шерсти

Российские врачи извлекли из желудка девочки ком из волос и шерсти
Девочку уже выписали из больницы. Фото: pixabay

Эксперты отмечают, что ранее не сталкивались с подобными случаями.

В Бурятии была проведена редкая операция, в результате которой удалось спасти жизнь ребенка. Об этом сообщили в Instagram Детской республиканской клинической больницы. Отмечается, что девочка попала к врачам из-за жалоб на боль в животе и отсутствие аппетита. Врачи сделали рентген и заметили огромную опухоль в желудке.

Во время операции из желудка юной пациентки извлекли «трихобезоар» – это комок из волос и шерсти вперемешку со слизью и содержимым желудка. Хирург отметил, что никогда не видел ничего подобного.

Операция прошла успешно и девочку уже выписали из больницы. Она чувствует себя хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главному тренеру хоккейного «Динамо» сделали операцию в Петербурге. Спортивного специалиста госпитализировали в Петербурге, ему пришлось пропустить матч 12 октября.

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