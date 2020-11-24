«Черная пятница» в коронавирус помогает петербуржцам справиться с ощущением беспомощности

При всей опасности коронавируса, о которой постоянно говорят городские власти и СМИ, петербуржцы не спешат отказывать себе в удовольствии закупиться в «черную пятницу». Почему — об этом Gazeta.SPb рассказала психолог Наталья Картавых.

В Петербурге «черная пятница» — время, когда на популярные товары действуют невероятные скидки, ожидается 27 ноября. Однако во многих магазинах уже начались распродажи. Конечно, на торговые точки возложена ответственность за безопасность покупателей в период пандемии коронавируса. Но эту хворь не просто так называют коварной — никогда не знаешь, где заразишься. Поэтому потребительский ажиотаж, который возник среди петербуржцев, вызывает недоумение.

Эпидемия Covid-19 безусловно породила тревогу. Это реальная опасность, но большинство не понимает, как ее избежать. Проблема в том, что колоссальное количество принятых мер, по мнению некоторых петербуржцев, друг другу противоречат и в итоге приводят в замешательство. «Люди начинают чувствовать себя беспомощными, — говорит психолог Наталья Картавых. — Не понятно, что работает, а что — нет. Психические силы постепенно истощаются, человеку становится все сложнее и сложнее находиться в стрессовой ситуации, ему хочется все держать под контролем».

Одним из способов снять напряжение и получить удовольствие, считает специалист, является шопинг. Работает это примерно так: человек всецело поглощен покупками, находит отличную вещь по супернизкой цене, возникает иллюзия контроля и победы. «Он чувствует себя молодцом, радуется, что чего-то добился», — уточняет Наталья.

Стоит отметить, что на носу Новый год, а «черная пятница» — это все-таки какой-никакой способ купить подарки и при этом немножко сэкономить. Ведь пандемия коронавируса, будем честны, ударила по кошелькам россиян. А торжества, считает психолог, они ждут как никогда: «Чем тревожнее ситуация, тем сильнее хочется праздника и чуда, отвлечься и получить удовольствие».

Напомним, что покупки в рамках «черной пятницы» можно совершать онлайн. О том, как не клюнуть на удочку недобросовестных продавцов — читайте в материале Gazeta.SPb.