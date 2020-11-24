Харламов переписал на свою дочь особняк стоимостью почти в 100 млн рублей

Харламов переписал на свою дочь особняк стоимостью почти в 100 млн рублей
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: .instagram.com/garikkharlamov/

Российский юморист Гарик Харламов после развода с актрисой Кристиной Асмус переписал особняк на Рублевке на их общую шестилетнюю дочь.

Об этом сообщила Лера Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Гости подробно обсудили данный поступок юмориста.

По словам телеведущей, Харламов поступил благородно. Она назвала его «умничкой» и «молодцом».

Отметим, что загородная недвижимость досталась шестилетней дочери Харламова после развода. Продажей дома скандальная пара начала заниматься в ноябре текущего года.

Напомним, что особняк стоимостью около 100 млн рублей был куплен Харламовым за свои деньги. Он расположен на Рублевке рядом с концертным залом «Барвиха Luxury Village», где проходят съемки Comedy Club.

Такая покупка была приурочена к рождению дочери в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Павел Воля назвал настоящую причину развода Харламова и Асмус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гарик харламов загородная недвижимость кристина асмус развод


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Харламов переписал на свою дочь особняк стоимостью почти в 100 млн рублей
Регионам России выделили 80 млрд рублей на поддержку стабильности бюджетов
В России пенсия вырастет в следующем году почти на тысячу рублей
Просрочка по выданным Россией кредитам другим странам оценивается в 25%
В США заявили о готовности передачи власти Байдену
Российская вакцина стала 7-й в рейтинге востребованных от Covid-19
В Петербурге в ночь на вторник был разведен только один мост
Назван смертельно опасный синдром при Covid-19