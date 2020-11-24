Харламов переписал на свою дочь особняк стоимостью почти в 100 млн рублей

Российский юморист Гарик Харламов после развода с актрисой Кристиной Асмус переписал особняк на Рублевке на их общую шестилетнюю дочь.
Об этом сообщила Лера Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Гости подробно обсудили данный поступок юмориста.
По словам телеведущей, Харламов поступил благородно. Она назвала его «умничкой» и «молодцом».
Отметим, что загородная недвижимость досталась шестилетней дочери Харламова после развода. Продажей дома скандальная пара начала заниматься в ноябре текущего года.
Напомним, что особняк стоимостью около 100 млн рублей был куплен Харламовым за свои деньги. Он расположен на Рублевке рядом с концертным залом «Барвиха Luxury Village», где проходят съемки Comedy Club.
Такая покупка была приурочена к рождению дочери в 2014 году.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Павел Воля назвал настоящую причину развода Харламова и Асмус.