Харламов переписал на свою дочь особняк стоимостью почти в 100 млн рублей

Российский юморист Гарик Харламов после развода с актрисой Кристиной Асмус переписал особняк на Рублевке на их общую шестилетнюю дочь.

Об этом сообщила Лера Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Гости подробно обсудили данный поступок юмориста.

По словам телеведущей, Харламов поступил благородно. Она назвала его «умничкой» и «молодцом».

Отметим, что загородная недвижимость досталась шестилетней дочери Харламова после развода. Продажей дома скандальная пара начала заниматься в ноябре текущего года.

Напомним, что особняк стоимостью около 100 млн рублей был куплен Харламовым за свои деньги. Он расположен на Рублевке рядом с концертным залом «Барвиха Luxury Village», где проходят съемки Comedy Club.

Такая покупка была приурочена к рождению дочери в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Павел Воля назвал настоящую причину развода Харламова и Асмус.