Пулково 24 сентября работает без отмен и задержек

Пулково 24 сентября работает без отмен и задержек
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В аэропорту Северной столицы утро вторника начинается по расписанию. Запланированные рейсы вылетят без задержек и отмен.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Петербурга, во вторник, 24 ноября, в Пулково день начнется без отмены и задержки авиарейсов. Каждый самолет вылетит из города вовремя. Кроме этого, прилет самолетов тоже обойдется без непредвиденных обстоятельств.

Отметим, что в минувшую среду, 18 ноября, в Пулково были значительные проблемы с задержкой рейсов. Причиной стали погодные условия. В Петербурге выпал первый снег, который и доставил неудобства. Например, самолет из Челябинска приземлился на запасном аэродроме в Москве вместо основного в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне петербургский аэропорт также работал без отмен и задержек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аэропорт пулково новости спб онлайн-табло


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина и женщина пострадали в ДТП на Университетской набережной, виновник ...
В Петербурге назвали самые популярные маршруты общественного транспорта
Петербург попал в список регионов России с самой тяжелой обстановкой из-за ...
Пулково 24 сентября работает без отмен и задержек
В России выявлено превышение порогов заболеваемости ОРВИ в 42 регионах
В России выросло число террористических преступлений в 2020 году
На «Детском Евровидении» участница из Петербурга выступит девятой
Харламов переписал на свою дочь особняк стоимостью почти в 100 млн рублей