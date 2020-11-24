Пулково 24 сентября работает без отмен и задержек

В аэропорту Северной столицы утро вторника начинается по расписанию. Запланированные рейсы вылетят без задержек и отмен.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Петербурга, во вторник, 24 ноября, в Пулково день начнется без отмены и задержки авиарейсов. Каждый самолет вылетит из города вовремя. Кроме этого, прилет самолетов тоже обойдется без непредвиденных обстоятельств.

Отметим, что в минувшую среду, 18 ноября, в Пулково были значительные проблемы с задержкой рейсов. Причиной стали погодные условия. В Петербурге выпал первый снег, который и доставил неудобства. Например, самолет из Челябинска приземлился на запасном аэродроме в Москве вместо основного в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне петербургский аэропорт также работал без отмен и задержек.