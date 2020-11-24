Названы вакансии в Петербурге, которые попадают под налог об увеличении ставки НДФЛ до 15%

В топ-10 также вошли вакансии из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Подмосковья. Фото: pixabay.com

В топ-10 также вошли вакансии из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Подмосковья. Фото: pixabay.com

Владимир Путин подписал закон об увеличении с 2021 года ставки НДФЛ до 15% для россиян, чей доход превышает 5 млн рублей.

Как сообщает сервис hh.ru, эксперты компании проанализировали открытые вакансии в России и составили список специалистов, которые с большей долей вероятности будут выплачивать повышенный налог.

«Чтобы годовой доход превысил пять миллионов рублей, средняя месячная зарплата должна составлять более 416,6 тысяч рублей. Такие вакансии в России сегодня есть. Много предложений с указанным уровнем дохода традиционно для риелторов и менеджеров по продажам, однако, в наш рейтинг мы их не включали. Доход таких специалистов может отличаться от месяца к месяцу в зависимости от суммы сделок», — заявила эксперт hh.ru Екатерина Скляренко.

Таким образом, в Петербурге вакансии с данной зарплатой в основном представлены в сфере ИТ-специалистов. Также это могут быть менеджеры по продажам и брокеры, которые имеют возможность удаленной работы или отправление в другие страны.

В целом, рейтинг по вакансиям возглавляет Москва. В столице России больше всего возможность получать высокую зарплату. В основном это доступно для руководителей и директоров различных компаний, начиная от прямых продаж до SMM-сферы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Петербурга представили новые льготы для инвесторов.