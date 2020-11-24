В среду в Петербурге обойдется без осадков

В среду в Петербурге обойдется без осадков
Осадков не ожидается. Фото: Baltphoto

В среду, 25 ноября, в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями.

Завтра петербуржцы смогут отдохнуть от дождя и снега, потому что осадков не ожидается. Однако водителям следует соблюдать осторожность – ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

Ветер северо-западный, скорость его порывов будет достигать 2-4 метров в секунду. В ночное время суток столбики термометров покажут -1…+1 градус. Днем ожидается 0…+2 градуса, ветер южного направления будет дуть со скоростью 1-3 метра в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице после первого снега, погода подарит жителям города рекордный теплый день в середине ноября. Температура воздуха будет существенно выше нормы.

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