Главный тренер СКА прокомментировал итоги матча против «Барыса»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом».

«Очень непростой матч. Было много и индивидуальных ошибок у нас. Но главное – выиграли и взяли два очка», — отметил главный тренер.

Напомним, петербургский СКА обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч прошел во вторник, 24 ноября, в Ледовом. В составе СКА отличились Иван Морозов (10 минута), Евгений Кетов (16 — в меньшинстве), Кирилл Марченко (36 — в большинстве) и Владимир Ткачев (46).

СКА занимает второе место на Западе, имея в своем активе 39 очков. Следующий матч состоится 26 ноября. СКА сыграет в череповецкой «Северстали».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.