В Петербурге 25 ноября утренние пробки составили 4 балла

В Петербурге в среду, 25 ноября, пробки составили четыре балла. Жители города вынуждены стоять в автомобильных заторах.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», к 9 часам утра ситуация на трассах города должна ухудшиться, пробки вырастут до 5 баллов. Ситуацию с движением транспорта усложняют дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы.

Так, красным отмечены участки на набережной Кутузова, Пироговской набережной, Витебском проспекте, проспекте Энгельса, Большом Сампсониевском проспекте, набережной Обводного канала, Свердловской набережной и Малоохтинском проспекте.

Заторы также образовались на проспекте Стачек, Ленинском проспекте, Таллинском шоссе, проспекте Ветеранов и Октябрьской набережной. Машины «встали» также на Народной улице и КАД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду петербуржцев порадует солнце. Температура воздуха в дневное время составит от нуля до двух градусов тепла.